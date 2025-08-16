漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が16日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に生出演。マクドナルドが販売した、ポケモンの「ハッピーセット」をめぐり、転売が相次ぐなどした騒動に私見を述べた。8日に発売されたポケモンのハッピーセットをめぐっては、おまけとして配布されたポケモンカードが話題に。1人5セットまでに制限するなどして販売が行われたものの、大量購入も続出し、売り切れが相次いだ。フリマサイトで、