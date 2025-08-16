ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が１７日の中日戦（バンテリンＤ）で移籍後初先発する。１６日は遠征先のバンテリンＤでキャッチボールなどで最終調整。「自分のやるべきことは変わらない。やるべきことに集中してやれればいいかなと思う」と意気込んだ。藤浪の移籍後の登板成績は以下の通り▽１戦目７月２６日イースタン・ロッテ戦（横須賀）先発し、１回３者凡退、５球、最速１５６キロ▽２戦目７月３１日イースタン・西武戦（