◆米大リーグドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが宿敵パドレスとの首位攻防戦で先勝し、同率首位に返り咲いた。大谷翔平投手（３１）は３打数無安打。８月初＆１３試合ぶりのノーヒットに終わった。０―１で迎えた３回無死満塁の場面では、大谷が２番手右腕バスケスの前に二ゴロに打ち取られたが、併殺崩れの間に同点に追いついた。さらに、直後の２番・ベ