１６日の阪神戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される。ナイン全員が「背番号３」のユニホーム姿でグラウンドに登場し、シートノックを行った。午後１時３４分から追悼セレモニーがスタート。東京ドームのビジョンにタレントのビートたけしやファンが長嶋さんへの思いを語る映像が流れた。スタメン発表では１軍復帰した岡本和真が「４番・三塁」でコールされ、場内は大歓声につつまれた。