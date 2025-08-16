◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前のファーストピッチは長嶋さんの故郷・千葉県の球児が務めた。