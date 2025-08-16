16日朝、千葉県市川市の住宅で火事があり、現場から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察が出火原因など詳しく調べています。警察や消防によりますと、16日午前8時すぎ千葉県市川市にある住宅で「煙が出ていて家が燃えている。高齢男性一名が住んでいる」と近くの住民から通報がありました。火は周辺にも延焼し火元の住宅と合わせて3棟が焼けたということで消防車など15台が出て消火にあたっています。これまでに火元の住宅