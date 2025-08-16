■MLBドジャース 3−2 パドレス（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打（1四球）で13試合ぶりのノーヒットも、打点1で勝利に貢献。4連敗中だったチームは逆転で首位攻防戦の初戦を制し、69勝53敗。パドレスとゲーム差なしの同率首位に戻した。先発のC.カーショー（37）は6回76球を投げ、2安打（本塁打1）、3奪三振1失点の好投。自身3連勝と