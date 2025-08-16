ロッテの西野勇士が17日のソフトバンク戦に先発する。西野は球団を通じて「チームの勝利に貢献できるように、自分のできることを出せるように頑張りたいと思います」とコメントした。西野は今季8試合・44回2/3を投げ、0勝4敗、防御率3.43。西野は『右前腕屈筋群の筋損傷』で離脱したため、一軍の先発は6月11日の広島戦以来となる。