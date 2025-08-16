◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクは現在13連勝中の本拠地でロッテと対戦する。周東佑京が6試合ぶりに「1番中堅」でスタメン起用された。柳町達は19試合ぶりにスタメンを外れた。井上朋也は2試合連続で先発出場する。先発は有原航平。今季2試合に先発した前田悠伍がベンチ入りした。【ソフトバンクのロッテ戦スタメン】1中周東佑京2遊野村勇3指近藤健介4一山川