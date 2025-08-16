クラランスは、メイクの仕上がりを格上げする「スキンイリュージョン セラム プライマー」（SPF30 / PA+++）を2025年9月5日に新発売します。97％美容液フォーミュラで、毛穴や凹凸をナチュラルにカバーしながら、素肌の水分・油分バランスを整え、テカリを防止。ホワイトマザーオブパールの光効果で、内側から発光するようなルミナス肌を一日中キープします。価格は30mLで5,500円（税込