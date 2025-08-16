アイドルグループ・timeleszが、次々とビッグプロジェクトを発表しています。まず、8月6日に横浜アリーナで開催された『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜』にて、12月26〜27日に京セラドーム大阪、2026年1月7〜8日に東京ドームで公演を行うことを発表。さらに、大人気となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflix、以下タイプロ）の続編となる『timelesz project -REAL-』を、2026年にNet