きょう（16日）正午ごろ、岡山県浅口市の山陽自動車道上りの阿坂トンネルで、2台ずつが衝突する2つの事故がありました。警察によりますと、けが人はいない模様です。NEXCO西日本などによりますと、この事故処理のため、山陽道上り（神戸方面行き）は現場付近を先頭に約9キロの渋滞が発生しています。