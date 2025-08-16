◇ナ・リーグドジャース3―2パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠での首位パドレスとの首位攻防3連戦初戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う3回無死満塁の第2打席は併殺崩れの間に打点を挙げ、2試合ぶりの打点をマークし、この回の逆転に成功した。大谷は3打数無安打1四球で連続試合安打が12で止まったが、ドジャースは逃げ切って連敗を4でストップ。ナ・リ