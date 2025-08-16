16日午前、山形県川西町のブドウ畑でクマによるとみられる食害が確認され、町ではクマを捕獲するため、箱ワナを設置することにしています。 川西町によりますと、16日午前11時ごろ、町内の大塚地区菊田地内のブドウ畑でクマによるとみられる食害が確認されました。このため、町では猟友会により16日夕方、箱ワナを設置する予定だということです。町ではブドウ畑近くの住民に十分注意するとともに、自宅や小屋などの戸締りを呼びか