【MLB】ドジャース ー パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】大谷、内野ゴロも執念の“激走”で同点！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの首位攻防戦に先発出場。連続試合安打は12試合で止まったが、3打数無安打、1四球、1打点の結果を残している。ドジャースは、パドレスとの首位攻防戦に先勝。これで首位タイに浮上している。前カードではエンゼルスとのフリーウェイ・