国内ＦＡ権を取得した巨人の中川皓太投手（３１）が１６日に東京ドームで報道陣の取材に応じた。２０１６年にドラフト７位で入団した中川はセットアッパーとして能力を開花。今季は既に４６試合に登板し、防御率１・８９、２８ホールドと安定した成績を残している。中川は「（ＦＡ取得は）一つの目標にはしていたので、一軍でそれだけ頑張ってこられた結果というか、その積み重ねの結果だと思うので、素直にそれは嬉しいかな