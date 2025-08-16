◇MLB ドジャース 3-2 パドレス(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)1ゲーム差の1位パドレスを追う、2位ドジャース。首位攻防の直接対決となる3連戦初戦は、1点差の接戦となるもドジャースに軍配があがりました。試合は2回に動きます。ドジャースの先発クレイトン・カーショー投手は、この回も順調に2アウトまで持ち込むも、パドレスのラモン・ロレアノ選手に一発を浴びます。2球目のカーブをとらえた打球はそのままレフトポール