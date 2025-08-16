なすと玉ねぎのピリ辛みそ汁（料理・市瀬悦子、撮影・鈴木泰介）【画像を見る】凍ったまま使える＆味しみ抜群！「なすの一口冷凍ストック」レシピ2選下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。■豆板醤の程よい辛みで新鮮な味わいになすと玉ねぎのピリ辛みそ