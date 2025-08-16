フランス３部バランシエンヌのＦＷ高岡伶颯（１８）が１５日、加入初ゴールを含む２得点をマークした。バランシエンウへはイングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンが期限付き移籍。この日のホーム開催となったル・ピュイ・フット４３オーベルニュ戦では、後半開始から出場すると、同２５分に先制点を決めると、１―１とされた後の同３０分に勝ち越しゴール。チームを２―１の勝利へ導いた。高岡は当初６部