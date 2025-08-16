◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレス・松井裕樹投手（２９）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ドジャース戦で２点ビハインドの７回１死一塁から登板。２／３回を無安打無失点に封じ、追加点は与えなかった。３試合連続無失点で防御率４・７３となった。１―３の７回１死一塁。最初の打者となったコールに四球を与えたが、１死一、二塁から８番・フリ