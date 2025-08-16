◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」に先発出場し、３―２で迎えた８回先頭の４打席目は、剛腕ミラーの１００・３マイル（約１６１キロ）の直球にねじ伏せられ、空振り三振に倒れた。今季最長１２試合連続安打中だったが、この日はここまで３打数ノーヒットとな