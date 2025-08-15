女の直感は、恋愛において驚くほど的中するもの。最近「彼の様子が前と違う」と感じるなら、それは心が発する警告かもしれません。そこで今回は、男性の浮気を示す無意識の「行動変化」を紹介します。会えない理由が急に増える「残業が増えた」「友達と予定がある」「新しい趣味を始めた」など、これまでなかった理由で会えない日が増えているようなら要注意でしょう。やましさを抱える人ほど言い訳のバリエーションが増えるもの。