◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（16日、東京ドーム）6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合。1軍から3軍の首脳陣、選手全員が背番号「3」を背負って戦います。この日、1軍に復帰するのは岡本和真選手。背番号「3」を背負って、サード4番に入ります。先発にはこちらも1軍登録された井上温大投手。「絶対に負けられない」と気合は十分です。解説は地上波主音声に高橋由伸さんと上原浩治さん。また、スペシャル