俳優の深田恭子が16日に自身のInstagramを更新。“頼もしく美しい先輩”との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】ハワイの海を満喫する深田恭子（動画あり） 深田は「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です 今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした 私はありちゃんのTOO SHY SHY BOY!が青春です お願いすると歌ってくれたりする