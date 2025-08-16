俳優の杉浦太陽が15日に自身のアメブロを更新。子どもたちとプールへ行ったことを報告した。【映像】杉浦太陽、妻・辻希美と第5子との3ショット杉浦は「上の子たちを」というタイトルでブログを更新。「ソラとコアを、プールに連れてってきました。パパ友と、親2子3人、全員男たちでwww 夏休みの思い出作りも大事だよね」（原文ママ）と報告した。続けて「暑かったけど、泳ぎも凄く上達したよ」とつづり、プールで遊ぶ