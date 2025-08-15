長く付き合っていても、ある日ふと「この関係、続けて大丈夫かな？」と感じる瞬間があるはず。なぜなら、恋愛は努力や思いやりで続けられる一方で、無理にしがみつくことで自分を消耗してしまうこともあるからです。そこで今回は、長く続く関係に潜む“別れ”の「３大サイン」を解説します。会話が義務化し、心の交流が減るかつては何時間でも話せたのに、最近は沈黙が増えたり、返事が「普通」「別に」など短くなったり。心理的距