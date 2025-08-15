男性が「〇〇といると落ち着く」「もっと一緒にいたいな」といったセリフを口にしてくれるなら、それは“あなたが特別”な証。男性は、本命女性に対してだけ“本音の一言”をついこぼしてしまうものです。そこで今回は、そんな“何気ない一言”に隠れた本命サインを解説します。“安心感”を伝えるセリフは、心の距離が近づいている証拠「一緒にいると楽だな」「気を使わなくていい」などの言葉は、あなたに心を許している証。恋愛