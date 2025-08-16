9月13日に初戦を迎える世界バレー（フィリピン）に向け鹿児島・薩摩川内市で合宿中のバレーボール男子日本代表。【写真を見る】世界バレーへ合宿中の石川、郄橋ら日本代表ロラン・ティリ監督（61）の就任後、初めて挑んだネーションズリーグ（以下VNL）では準々決勝で敗れ3大会連続のメダルを逃した。世界バレーで日本男子は過去2度（1970年、1974年）の銅メダルを獲得し、今回51年ぶりのメダル獲得へどの選手も気合が入る。