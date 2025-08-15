男性から「急に別れたいって言われた」としても、実は“突然”ではないことがほとんど。彼の中では、日々のすれ違いや違和感が少しずつ積み重なっていて、ある日“限界を迎えただけ”ということは少なくありません。そこで今回は、男性の気持ちが引いていく「NG行動」を紹介します。「気を遣ったつもり」が“無関心”に見えている男性に気を遣った「あなたの好きにしていいよ」「私は大丈夫」といった発言が、男性によっては「俺に