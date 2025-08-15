交際中の男性がの本心を確認したい瞬間って誰しもあるはず。そこで今回は、男性が愛する女性だけにする「無意識行動」をまとめて紹介。されているなら、間違いなくあなたにベタ惚れ状態ということです。｜なかなか手を出してこない男性はベタ惚れ中の女性から嫌われたくないと思っています。なので、付き合って間もない段階では、２人きりで過ごしていても全然手を出してこないケースがほとんど。それは、男性にとってあなたが本命