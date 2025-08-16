女性アイドルグループ『日向坂46』の松尾桜さんが、15日深夜に放送されたテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で初の単独テレビ出演を果たした。松尾さんは今年3月に五期生メンバーとして加入が発表された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島アントラーズのサポーターであることを公言していた。番組で鹿島愛を語った松尾さんは、大のペンギン好きでもあることから、選手をペンギンに例える「ペンギン診断」という独特な特技を披露