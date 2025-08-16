U18À¤Âå¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤Î½¼¼Â¤òÌÜÅª¤Ë2022Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï8·î23Æü¤«¤é11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤äÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¹â¹»¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¤â½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Âç²ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤ËÂç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÌÜ