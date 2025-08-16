◇第107回全国高校野球選手権3回戦京都国際―尽誠学園（2025年8月16日甲子園）史上7校目の夏連覇に挑む京都国際（京都）の先発は背番号10の酒谷佳紀投手（3年）。京都大会では2試合14イニングを投げて2失点だった。初戦の健大高崎戦（群馬）で4安打3失点で完投したエース・西村一毅投手（3年）はベンチスタートとなった。尽誠学園（香川）は初戦に続いて「エースで4番」の広瀬賢汰投手（3年）が先発する。広瀬は初