◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンドーム）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（捕）山本、７（二）林、８（遊）京田、９（投）竹田【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（三）チェイビス、７（遊）山本、８（捕）加藤匠、９（投）高橋宏