◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックスのエドワード・オリバレス外野手が出場選手登録を抹消された。今季から加入し、ここまで１１試合で打率１割８分２厘。本塁打、打点ともにゼロだった。１５日の西武戦（京セラドーム大阪）は「９番・左翼」で３打数無安打。この日の試合前練習には参加していた。メジャー通算２９本塁打の実績を持ち、打線強化のキーマンとしても期待されていた助っ人。ファ