◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）【西武】１（左）渡部聖、２（二）滝沢、３（三）山村、４（一）ネビン、５（右）外崎、６（指）デービス、７（捕）古賀悠、８（遊）源田、９（中）長谷川、▽投＝与座【オリックス】１（左）広岡、２（三）宗、３（二）太田、４（右）杉本、５（指）西野、６（捕）若月、７（一）頓宮、８（遊）大里、９（中）麦谷、▽投＝エスピノーザ