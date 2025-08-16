６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督を悼み、読売巨人軍の一、二、三軍は１６日、追悼試合を行う。三軍は午前１０時から川崎市のジャイアンツ球場で、慶大と対戦。背番号「３」のユニホームを着た選手たちは試合前に黙とうをささげ、はつらつとしたプレーを披露した。一、二軍の監督、コーチ、選手も長嶋さんがつけていた背番号「３」のユニホームを着用する。一軍は午後２時から東京ドームで阪神タイガ