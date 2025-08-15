新発想のかき氷が登場しました。それが【京王プラザホテル】のバーテンダーが考案したマンゴーと桃の2種類のかき氷です。バーテンダーに憧れて、京王プラザホテルに入社する方もいるほど、業界では有名なホテル。そんなバーテンダーならではの、シロップにこだわったかき氷は唯一無二。「マンゴーのかき氷」と「桃とロイヤルミルクティーのかき氷」を紹介します。日本を代表する老舗ホテルのかき氷昨年の料理長が考案したかき氷に