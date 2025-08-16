新世代女性ダンス＆ボーカルグループ・ＷＥ３Ｍ（ウィーム）が、１５日、初のワンマンライブ「ＷＥ３Ｍ１ｓｔＬＩＶＥ“ＧａｒｒｒｒｒｒＰＡＲＴＹ”」を大阪・中央区のＯＳＡＫＡＭＵＳＥで開催した。ＷＥ３Ｍは、メンバーそれぞれが持つスキルと、ＨＩＰＨＯＰとＲ＆Ｂを軸にした骨太な音楽性を武器に、ダンス、歌、ラップの三拍子そろったグループ。３年以上の育成期間にはメンバーの脱退や追加を経験し、紆余曲折