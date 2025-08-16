16日の東海地方は、名古屋や岐阜で37度が予想されるなど、各地で猛烈な暑さになる見込みで、愛知県と三重県には、熱中症警戒アラートがでています。 【写真を見る】名古屋と岐阜は37度の予想16日は各地で厳しい暑さ愛知と三重に熱中症警戒アラート 名古屋市内は、16日も青空が広がって気温が上昇。午前8時ごろに30度に達し、朝から厳しい暑さになっています。予想最高気温は、名古屋市と岐阜市で37度、三重県伊