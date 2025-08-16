◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１６日・みずほＰａｙＰａｙ）【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）寺地、５（三）安田、６（一）上田、７（捕）佐藤、８（二）宮崎、９（遊）小川、▽投＝小島【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）野村、３（指）近藤、４（一）山川、５（二）牧原大、６（三）ダウンズ、７（左）井上、８（捕）海野、９（右）佐藤直、▽投＝有原