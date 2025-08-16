◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人は１６日、阪神戦のスタメンを発表した。同戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、全員が背番号「３」で臨む。この日、１軍復帰した岡本和真内野手が「４番・三塁」でスタメン出場。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消となって以来、約３か月ぶりに帰ってきた主砲に注目が集まる。先発マウンドは井上温大投手。