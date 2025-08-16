拘禁説が浮上していた中国共産党対外連絡部の孫海燕副部長（５３）が約２週間ぶりに公式席な席で目撃された。次期中国外相に挙がる劉建超部長（６１）に続いて孫海燕副部長までも活動が減り、中国外交エリートの相次ぐ失脚説が提起されている状況でだ。シンガポールの中国語日刊紙・聯合早報は１５日、関連写真と共に「孫海燕副部長が北京で開かれたインド独立記念日のレセプションに出席した」と報じた。これは米ロイター通信が孫