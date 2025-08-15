自分の体のラインを意識する場面が増えてくると、特に気になるのが頑固な“腰周りの贅肉”。でも、何かと対応が後回しになっていませんか？そんな腰周りの悩みをずっと引きずらないためにも習慣に採り入れたいのが、脇腹に集中アプローチできるヨガの簡単ポーズ【サイド・アングル】です。股関節の柔軟性を高めることにもつながるので、下半身の引き締めや姿勢の改善にもつながります。サイド・アングル体側を大きく伸ばすことで