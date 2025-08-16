トランプ米大統領は１５日（現地時間）、半導体関税について来週にも決定すると明らかにした。トランプ大統領はプーチン大統領との米ロ首脳会談のためアラスカに向かう大統領専用機内で記者らに対し「まだ関税は設定していない」とし、このように述べた。トランプ大統領は鉄鋼と半導体の関税を設定する計画だとし、鉄鋼にはすでに５０％の関税が課されていると話した。この措置は相互関税でなく品目関税であり、特定品目の輸入が米