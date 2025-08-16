卓球の国内最高峰、Tリーグの金沢ポートは15日、静岡とのホーム開幕戦を迎え、今シーズン初勝利を掴みました。昨シーズンは6チーム中5位に終わった金沢ポート。「3年目の正直」をスローガンに掲げ、１５日いしかわ総合スポーツセンターで静岡とのホーム開幕戦を迎えました。第1マッチのダブルスは今シーズンから新加入の谷垣・小林ペアが躍動。ストレートでゲームを奪います。第2マッチのシングルスは七尾市出身のキャプテン松平健