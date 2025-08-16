ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、すぽっとスムーズにかぶることができる、「クラシック・プー」デザイン「今治3重ガーゼスヌード」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」今治3重ガーゼスヌード「クラシック・プー」 © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H.