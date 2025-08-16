歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。芸能界を引退した島田紳助さんと日ごろからメールや電話のやりとりをしているとして、近況報告した。和田はフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演した際、収録が早めに終わったこともあって、千鳥ノブと大悟、博多大吉、ちょんまげラーメン田渕章裕らと飲みに行ったときの話をした。「話してるときにい