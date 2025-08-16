◇米女子ゴルフツアーポートランド・クラシック第2日（2025年8月15日米オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC＝6497ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、12位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、1ボギーの67をマークし、4位に浮上した。トップと2打差。68で回った勝みなみ（27＝明治安田）が6アンダーで20位。70で回った岩井千怜（23＝Honda）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が5アンダーで27位。