メ～テレ（名古屋テレビ） 16日の夜、愛知県南知多町の海水浴場で「内海メ～テレ花火大会」が行われます。 内海海水浴場には、朝から、家族連れなどが訪れています。 ウルフィ海の家では甘くて爽やかな「キシリクリスタルのひんやりかき氷」が楽しめます。 午後7時半からは、大輪の花火を間近で観られる臨場感あふれる「内海メ～テレ花火大会」が行われます。 この花火大会は、会場に加え、ＹｏｕＴｕ